Sieste musicale Jardin du Directeur Châtellerault, 12 juillet 2023, Châtellerault.

Sieste musicale 12 et 25 juillet Jardin du Directeur Gratuit

C’est une invitation à un voyage intérieur accompagné de chants et de mots, dans un instant suspendu dont on sort plus reposé, plus apaisé,

ou juste plus doux.

C’est notre réponse musicale à la nécessité de faire et recevoir des câlins. Plaids se propose de dessiner et partager une bulle de douceur avec d’autres, petits et grands, un temps calme où chacun puisse se déposer avant de repartir plus fort dans les tempêtes du «vrai monde».

Parce qu’un plaid ça rassure. C’est un cocon dans lequel on s’enveloppe pour se réchauffer ou pour se consoler. C’est un câlin qu’on offre à soi, un monde-refuge dans lequel on vient puiser des forces, une bulle aussi fragile qu’indestructible.

Plaids investit un espace qui sera immédiatement proclamé « Zone de sieste

collective ». Le temps d’une rêverie, Plaids propose aux flaneurs.es un temps dilaté pour se ré-approprier l’espace, y renouveler leur regard et leur écoute.

Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T15:30:00+02:00

2023-07-25T14:30:00+02:00 – 2023-07-25T15:30:00+02:00

nature événement

Compagnie de la Nuit Verticale