En reprenant le sketch du britannique Lauri Wylie, Dinner for one de 1934, Le P’tit Cirk rend un désopilant hommage à l’humour anglais. Pour ce fameux dîner d’anniversaire, l’un des plus célèbres numéros de cabaret du monde, une improbable bourgeoise de 90 ans partage son repas avec quelques invités servis par un majordome des plus pittoresque…

Liam Lelarge et Kim Marro troquent roue Cyr et trapèze pour une pelote humaine. Leurs corps enchevêtrés réinventent l’alphabet du porté acrobatique. La Boule est un mouvement continu, une avancée permanente vers l’avant où les arrêts ne paraissent pas figés. Une boule, comme une masse, un poids de 120kg d’où l’on ne sait plus d’où vient l’impulsion. Ce roulé-boulé insoupçonné réinvente le déplacement, la solidarité et la sororité avec humour.

Jardin du Clos St Césaire place saint Blaise, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490525151 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:30:00+02:00

2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

théâtre cirque

Wilfried Thomas