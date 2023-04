Ateliers compostage & jardinage sur sols vivant jardin du Clos à Plédéliac Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ateliers compostage & jardinage sur sols vivant jardin du Clos à Plédéliac, 16 avril 2023, Plédéliac. Ateliers compostage & jardinage sur sols vivant Dimanche 16 avril, 15h00 jardin du Clos à Plédéliac Il reste quelques places pour le prochain atelier du dimanche 16 avril de 15h00 à 17h30.

En collaboration avec Lamballe Terre&Mer à destination de la population du territoire, nous vous proposons, 3 ateliers gratuits sur inscription, dans mon potager/verger nourricier au jardin du Clos à Plédéliac, les dimanches 16 avril, 28 mai et 1er octobre.

Informations pratiques : Ateliers gratuits à Plédéliac sur inscription

Inscription par mail au jardinduclos@gmail.com ou par SMS au 07 88 51 78 75

Veuillez préciser votre ville de résidence pour favoriser le covoiturage ainsi que votre mail pour les échanges.

Ouverture du jardin à 14h30 pour une libre découverte

Moment convivial à l'issue de l'atelier (boissons chaudes et dégustations végétales). Bon printemps à tous et à très bientôt !

2023-04-16T15:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:30:00+02:00

