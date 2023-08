Fête de la nature et du vélo Jardin du Cloître Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Fête de la nature et du vélo Jardin du Cloître Le Petit-Quevilly, 16 septembre 2023, Le Petit-Quevilly. Fête de la nature et du vélo Samedi 16 septembre, 14h00 Jardin du Cloître Entrée libre, gratuit Au programme : spectacles et ateliers ludiques pour les plus jeunes et ateliers pratiques pour les adultes!

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Une animation « Vélos rigolos » à essayer autour d’un parcours, encadrée par DSO

Avec la participation de la Vélostation mobile de la Métropole Rouen Normandie pour présenter le service Lovelo Location Longue durée. Jardin du Cloître Rue du général Foy 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Flaubert Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime
Autres
Lieu
Jardin du Cloître
Adresse
Rue du général Foy 76140 Le Petit-Quevilly
Ville
Le Petit-Quevilly
Departement
Seine-Maritime
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

