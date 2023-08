On vous raconte Jardin du cloitre Bressuire, 27 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Une bibliothèque ambulante pour les enfants de plus de 5 ans qui aiment se faire raconter des histoires !

À partir de 5 ans, sur réservation..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 15:45:00. EUR.

Jardin du cloitre Place de l’Hôtel de Ville

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A mobile library for children over 5 who love to be told stories!

From age 5, by reservation.

Una biblioteca ambulante para niños mayores de 5 años a los que les encanta que les cuenten cuentos

Para niños a partir de 5 años, reservar con antelación.

Eine fahrende Bibliothek für Kinder ab 5 Jahren, die sich gerne Geschichten erzählen lassen!

Ab 5 Jahren, mit Reservierung.

