Noël by Light – Atelier d'observation
Mercredi 21 décembre, 19h00
Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel

Entrée: 0

Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel accès par le parking du Carré Saint-Jean 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

À la découverte des étoiles et des constellations.

L’association nazairienne d’astronomie vous convie pour une observation des planètes et étoiles ou tout simplement pour apprendre à reconnaître les principales constellations de notre hémisphère. Équipé de lunettes, jumelles et télescopes, vous pourrez peut-être observer un morceau de lune, de quoi faire rêver les petits et les grands.

En plus de vos gants et bonnets, et si vous êtes équipés, venez avec vos jumelles.

Animation sous réserve des conditions météorologiques favorables.



