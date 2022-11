Noël by Light – Atelier d’observation Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Noël by Light – Atelier d’observation Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel, 21 décembre 2022, Guérande. Noël by Light – Atelier d’observation Mercredi 21 décembre, 12h00 Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel

Entrée: 0

« A la découverte du soleil ». Accompagnés de l’association nazairienne d’astronomie, partez à la découverte du soleil, étoile énigmatique et centrale de notre système. Animation sous réserve de… Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel accès par le parking du Carré Saint-Jean 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire « A la découverte du soleil ».

Accompagnés de l’association nazairienne d’astronomie, partez à la découverte du soleil, étoile énigmatique et centrale de notre système. Animation sous réserve des conditions météorologiques favorables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T12:00:00+01:00

2022-12-21T14:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel Adresse accès par le parking du Carré Saint-Jean 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel Guérande Departement Loire-Atlantique

Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Noël by Light – Atelier d’observation Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel 2022-12-21 was last modified: by Noël by Light – Atelier d’observation Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel Jardin du Château-Musée de la Porte Saint Michel 21 décembre 2022 Guérande jardin du Chateau-Musée de la porte Saint Michel Guérande

Guérande Loire-Atlantique