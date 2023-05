Visite du parc du Stelsia Jardin du château Le Stelsia, 3 juin 2023, Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Visite du parc du Stelsia 3 et 4 juin Jardin du château Le Stelsia Entrée libre

Découvrez les jardins de ce lieu unique : le château Le Stelsia

https://youtu.be/lRerCYAJZcA

Plus de vues sur le parc : https://www.lestelsia.com/fr/hotel/parc.html

Jardin du château Le Stelsia 32 avenue Georges-Robert 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 01 14 86 https://www.lestelsia.com https://www.facebook.com/Chateau.le.Stelsia [{« data »: {« author »: « Chu00e2teau Le Stelsia », « cache_age »: 86400, « description »: « Le chu00e2teau Le Stelsia u00e0 Saint Sylvestre sur Lot (47) filmu00e9 de jour par un drone. Vues du Stelsia, hu00f4tel 4 u00e9toiles, sa piscine, son mini-golf et son parc. », « type »: « video », « title »: « Le chu00e2teau le Stelsia », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lRerCYAJZcA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lRerCYAJZcA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCprEk6nQwayv5I85glPjWTA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/lRerCYAJZcA »}, {« link »: « https://www.lestelsia.com/fr/hotel/parc.html »}, {« link »: « http://www.lestelsia.com/fr/hotelparc.html »}] Dans un écrin de verdure de 23 hectares, le Château Hôtel Le Stelsia apporte au village de Saint-Sylvestre-sur-Lot un univers onirique que même les rêves les plus fous ne sauraient inventer. Ici, la couleur fait battre le cœur du domaine. Hommage à la mère nature avec les sept couleurs de l’arc-en-ciel, mais aussi clin d’œil aux dessins naïfs des jeunes enfants, les façades rayonnent de bonne humeur. Au premier coup d’œil, l’hôte ne peut esquiver l’émotion que porte ce lieu. Comme par magie, les couleurs inspirent un sourire, un émerveillement, un feu d’artifice de bonheur intérieur. Découvrez les essences rares, les arbres séculaires et les topiaires géantes du parc arboré. Parking gratuit, entrée libre de 10h à 22h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

© J.P. Moulet