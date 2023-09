Soirée batufraka Jardin du château Labastide-Marnhac, 7 octobre 2023, Labastide-Marnhac.

Labastide-Marnhac,Lot

Venez célébrer les 15 ans de notre batucada, à Labastide-Marnhac !

Avec les Kiffeurs, Dézakorléon, Plumes et Paillettes, Sambati’Fol, Tribal Batuc et Batufraka !

Buvette et restauration sur place..

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 23:59:00. 8 EUR.

Jardin du château

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie



Come and celebrate 15 years of our batucada, in Labastide-Marnhac!

With Les Kiffeurs, Dézakorléon, Plumes et Paillettes, Sambati’Fol, Tribal Batuc and Batufraka!

Refreshments and catering on site.

¡Venga a celebrar los 15 años de nuestra batucada en Labastide-Marnhac!

¡Con los Kiffeurs, Dézakorléon, Plumes et Paillettes, Sambati’Fol, Tribal Batuc y Batufraka!

Refrescos y comida in situ.

Feiern Sie das 15-jährige Bestehen unserer Batucada, in Labastide-Marnhac!

Mit den Kiffeurs, Dézakorléon, Plumes et Paillettes, Sambati’Fol, Tribal Batuc und Batufraka!

Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cahors – Vallée du Lot