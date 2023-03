Découverte d’un jardin de château-fort Jardin du château-fort de Montreuil Bonnin Boivre-la-Vallée Catégories d’Évènement: Boivre-la-Vallée

Vienne

Découverte d’un jardin de château-fort Jardin du château-fort de Montreuil Bonnin, 2 juin 2023, Boivre-la-Vallée. Découverte d’un jardin de château-fort 2 – 4 juin Jardin du château-fort de Montreuil Bonnin Entrée : 8,50€, 5€ pour les de 8-25 ans, gratuit jusqu’à 8 ans, 20€ famille (2 adultes et 2 enfants). Spectacle : 10€, 5€ pour les 8-25 ans. Sur réservation. Le château est ouvert à la visite ainsi que ses jardins. Le vendredi est plus particulièrement réservé aux scolaires. Les groupes doivent réserver et les visites sont aussi possibles sur RDV à une autre date par mail ou téléphone. Un spectacle « histoire du château et la légende de Mélusine » proposé par Michel Cordeboeuf sera donné vendredi 2 juin à 20h00 et organisé par l’association des amis du château. Réservation sur hello asso Jardin du château-fort de Montreuil Bonnin 4 rue du Château – Montreuil-Bonnin 86470 Boivre-la-Vallée Boivre-la-Vallée 86470 Montreuil-Bonnin Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 45 10 65 04 https://www.chateaumontreuilbonnin.fr/ https://www.facebook.com/montreuilbonninchateau [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amis-du-chateau-de-montreuil-bonnin »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/amis-du-chateau-de-montreuil-bonnin »}] Témoin exceptionnel de l’architecture militaire médiévale, la forteresse de cent mètres sur cinquante prend appui sur la rive nord de la Boivre en profitant d’un escarpement naturel pour renforcer son système défensif. Le château domine donc le village et la vallée de la Boivre. Un magnifique cèdre anime le jardin de la forteresse abritant deux statues des années 50 réalisées par Jean Poutriquet et entourées de petits buis à la française. Classé au titre des Monuments historiques, l’édifice est en restauration depuis 2012. Ses jardins et la diversité des essences de son parc sauront attirer l’attention du visiteur. Parking au 4 rue du Château Boivre-la-vallée dans la limite des places disponibles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Isabelle DUPONT

