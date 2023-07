Spectacle musical Vinum Bonum ! Jardin du Château Eu, 24 août 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Vinum Bonum par la Caravelle des Arts

Textes et chansons du Moyen-Age et de la Renaissance en hommage à bacchus.

Vinum Bonum ! Programme littéraire et musical festif dédié au vin et à la table, au son de la vièle à archet, du luth et de la viole de gambe. Il a été conçu comme une Farce Rabelaisienne dans laquelle on s’amuse à déplacer sur l’échelle des valeurs la place qui est accordée au vin, en usant de railleries, mensonges, détournements et sophismes à travers différents textes, poésies et pastiches, extraits de divers auteurs. Si la littérature médiévale et de la renaissance regorge de textes qui font l’éloge du vin et du plaisir qu’il procure, les compositeurs de la même époque n’ont pas été moins inspirés, ils nous ont légué une profusion de chansons bachiques et à manger..

2023-08-24 19:00:00 fin : 2023-08-24 . .

Jardin du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Vinum Bonum by La Caravelle des Arts

Medieval and Renaissance texts and songs in tribute to Bacchus.

Vinum Bonum! A festive literary and musical program dedicated to wine and the table, to the sound of the bowed fiddle, lute and viola da gamba. It was conceived as a Rabelaisian farce, in which the place given to wine on the scale of values is played out with mockery, lies, misappropriations and sophisms, using texts, poems and pastiches from a variety of authors. While medieval and Renaissance literature abounds in texts praising wine and the pleasure it brings, composers of the same period were no less inspired, bequeathing us a profusion of drinking and eating songs.

Vinum Bonum de la Caravelle des Arts

Textos y canciones de la Edad Media y el Renacimiento en homenaje a Baco.

¡Vinum Bonum! Un programa literario y musical festivo dedicado al vino y a la mesa, al son del violín de arco, del laúd y de la viola da gamba. Ha sido concebido como una farsa rabelaisiana en la que nos divertimos desplazando el lugar que se otorga al vino en la escala de valores, utilizando burlas, mentiras, malversaciones y sofismas a través de diferentes textos, poemas y pastiches, tomados de varios autores. Si la literatura medieval y renacentista está repleta de textos en alabanza del vino y de los placeres que proporciona, los compositores de la misma época no estuvieron menos inspirados, dejándonos una profusión de canciones para beber y comer.

Vinum Bonum von der Caravelle des Arts

Texte und Lieder aus dem Mittelalter und der Renaissance als Hommage an Bacchus.

Vinum Bonum! Festliches literarisches und musikalisches Programm, das dem Wein und der Tafel gewidmet ist und von Bogengeige, Laute und Viola da Gamba begleitet wird. Das Programm ist als Rabelais’sche Farce konzipiert, in der der Stellenwert des Weins auf der Werteskala durch Spott, Lügen, Verdrehungen und Spitzfindigkeiten in verschiedenen Texten, Gedichten und Pastiches von verschiedenen Autoren verschoben wird. Die Literatur des Mittelalters und der Renaissance ist voll von Texten, die den Wein und den Genuss, den er bereitet, preisen, doch die Komponisten der gleichen Epoche waren nicht weniger inspiriert und haben uns eine Fülle von Sauf- und Essliedern hinterlassen.

Mise à jour le 2023-06-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche