Tendez l’oreille ! Jardin du château du Hohlandsbourg, 2 juin 2023, Wintzenheim.

Au jardin du château du Hohlandsbourg, les outils du jardinier chantent, et les petites bêtes se font entendre ! Il se murmure que des découvertes, quizz et activités créatives vous sont proposées par les médiateurs. Soyez attentifs aux bruits des habitants du jardin (oiseaux, hérisson, mulot etc..) et des outils du jardinier.

Jardin du château du Hohlandsbourg
Château du Hohlandsbourg
Wintzenheim 68920
Haut-Rhin Grand Est
+33 (0)3 89 30 10 20
http://www.chateau-hohlandsbourg.com
https://www.facebook.com/hohlandsbourg

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©Céline Toulza