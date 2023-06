Rendez-vous aux Jardins d‘Ouge Jardin du château d‘Ouge Ouge Ouge Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Ouge Rendez-vous aux Jardins d‘Ouge Jardin du château d‘Ouge Ouge, 2 juin 2023, Ouge. Rendez-vous aux Jardins d‘Ouge 2 – 4 juin Jardin du château d‘Ouge Entrée : 3 €, gratuit – de 12 ans Le samedi 3 juin, participez à une demonstration de taille de buis en musique. L’occasion de de déguster une pizza au feu de bois. Le dimanche 4 juin, vous pourrez également assister à une visite animée du colombier. Jardin du château d‘Ouge 3 rue du Colombier 70500 Ouge Ouge 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0699051166 Ce logis seigneurial que l’on appelle ici château a été construit au milieu du XVIème siècle. Il est d’époque Renaissance mais ce qui le caractérise est son aspect encore médiéval : ses tours percées d’embrasures de tir et sa bretèche lui confèrent son aspect défensif. Ses grandes fenêtres ont été ouvertes au XIXéme siècle pour apporter à la demeure la lumière qui lui manquait.

Depuis 1982, le domaine recompose des jardins d’agrément. Aujourd’hui, il est entouré de quatre espaces de jardins distincts :

– le jardin Renaissance

– le jardin à la française

– le jardin japonais

– le parc à l’anglaise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

