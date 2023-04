Visite du jardin et du parc du château de Talmay Jardin du château de Talmay Talmay Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Visite du jardin et du parc du château de Talmay Jardin du château de Talmay, 3 juin 2023, Talmay. Visite du jardin et du parc du château de Talmay 3 et 4 juin Jardin du château de Talmay 6 € avec plan détaillé et histoire du jardin Jardin du château de Talmay 1 place du Château, 21270 Talmay Talmay 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Jardin privé, régulier à la Française comprenant un verger de 360 arbres fruitiers. Parking à l’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

