Visite guidée du château de SAUVAN Jardin du château de Sauvan, 2 juin 2023, Mane. Visite guidée du château de SAUVAN 2 – 4 juin Jardin du château de Sauvan Jardin du château de Sauvan Route d’Apt 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 670032704 http://chateaudesauvan.com Une longue allée ombragée conduit à la grille ouvrant sur les parterres devant le château bâti au XVIIIe siècle par les Forbin-Janson, célèbre famille de l’aristocratie provençale sous l’Ancien Régime. Vous découvrirez une grande pièce d’eau où se mirent des arbres vénérables, de la statuaire, des vases d’Anduze, l’ensemble animé par les paons, cygnes et autres oiseaux. parking / horaires et tarifs habituels sur https://www.chateaudesauvan.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:45:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-04T14:45:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©chateau de sauvan

