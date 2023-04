Atelier « Cartes à semer » Jardin du château de Morlanne, 3 juin 2023, Morlanne.

Atelier « Cartes à semer » 3 et 4 juin Jardin du château de Morlanne 7€ par enfant avec visite du château incluse. Un adulte accompagnant gratuit.

Lors des Rendez-vous aux jardins, samedi et dimanche à 11h et 15h, des ateliers « Cartes à semer » fabriquées à base de papiers recyclés et de graines de fleurs, seront proposés aux enfants (à partir de 7 ans).

Jardin du château de Morlanne 34 Carrère du Château, 64370 Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 60 27 http://chateaudemorlanne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0559816027 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaudemorlanne@orange.fr »}] Au milieu d’un parc aux arbres centenaires, le jardin à la française du château de Morlanne est une création d’Hélène Ritter, dernière propriétaire, en place et lieu du « baile » ancienne basse-cour du château médiéval. Le site offre une vue imprenable sur la chaine des Pyrénées.

