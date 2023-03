Visite du jardin à la française d’une folie montpelliéraine Jardin du château de la Piscine, 3 juin 2023, Montpellier.

Visite du jardin à la française d’une folie montpelliéraine 3 et 4 juin Jardin du château de la Piscine Sur inscription, dans la limite des places disponibles (inscription par email)

Le château de la Piscine est une folie montpelliéraine du XVIIIe siècle, privée et habitée, qui a été classée Monument Historique en 1942. Son parc boisé de 8 hectares a été également classé. Les propriétaires vous accueilleront à la grille du château et vous feront traverser la cour d’honneur puis le rez-de-chaussée et ses oeuvres d’art (vestibule et Grand Salon), afin d’aller admirer le jardin à la française au sud, qui a été restitué à la fin du XXe siècle sous la direction de l’architecte paysagiste Henri Martinet. Vous pourrez voir notamment le miroir d’eau entouré de ses statues des quatre saisons, et le bassin de nénuphars. Le propriétaire pourra offrir des commentaires sur les façades du château, du pavillon à deux ailes, et de la chapelle, ainsi que sur les aménagements du parc. Vous pourrez ensutie déambuler librement dans le parc, au milieu des essences rares et anciennes.

Jardin du château de la Piscine 129 avenue de Lodève, Montpellier, Hérault, Occitanie Montpellier 34000 Hérault Occitanie 06 85 13 01 85 [{« type »: « email », « value »: « chateaudelapiscine@gmail.com »}] Au sud d’une élégante demeure privée, folie montpelliéraine de la seconde moitié du XVIIIe siècle bâtie pour Joseph Philibert de Belleval, président de la Cour des Comptes de Montpellier et protégée par deux belles grilles, parc boisé et jardin paysager à la française d’une superficie de 8 ha restitué à la fin du XXe siècle sous la direction de l’architecte paysagiste Henri Martinet. Magnifiques perspectives, bassin encadré d’allées latérales et ornées de statues représentant les quatre saisons et de vases monumentaux. Ancienne chapelle, pavillon à deux ailes. 129 avenue de Lodève. Parking à proximité et animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Andrée Cruse