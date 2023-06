Dégustations – Découvrez nos recettes ! Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard Champlitte Champlitte Catégories d’Évènement: Champlitte

Haute-Saône Dégustations – Découvrez nos recettes ! Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard Champlitte, 3 juin 2023, Champlitte. Dégustations – Découvrez nos recettes ! 3 et 4 juin Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard Entrée libre Vous avez de mauvais souvenirs des longs midis à la cantine ? En Haute-Saône, les cuisiniers des collèges utilisent des aliments frais produits près de chez vous ! Venez les rencontrer sur le marché de producteurs organisé dans le jardin du château de Champlitte et dégustez leurs productions avant de découvrir leurs recettes ! Jardin du château de Champlitte – Musée Départemental A. et F. Demard 7 rue de l’Église, 70600 Champlitte Champlitte 70600 Margilley Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Jardin de l’avant-cour du château de Champlitte, plan « à la Française » avec bancs, vases en fonte, abreuvoirs, lauriers en caisse, tilleuls palissés, rosiers anciens grimpant sur palissages. Entièrement rénové en 2008. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

