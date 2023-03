Ateliers divers au Jardin du château de Cadillac Jardin du château de Cadillac Cadillac Catégories d’Évènement: Cadillac

Ateliers divers au Jardin du château de Cadillac Dimanche 4 juin, 09h30 Jardin du château de Cadillac Entrée libre – Certaines animations peuvent avoir des places limitées : contactez la mairie pour vous inscrire ! Jardin de style à la française avec allées d'ifs et de tilleuls.

Venez profiter du cadre de ce magnifique jardin pour découvrir de nombreux ateliers !

Un spectacle musical pour petits et grands aura également lieu dans l'après-midi. (+ d'infos à venir !) Jardin du château de Cadillac Rue Cazeaux-Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 02 10 http://www.chateau-cadillac.fr/ Construit sous Henri IV puis Louis XIII, ce château d'architecture à la française allie faste et caractère militaire. Il conserve de riches décors : cheminées monumentales, tapisseries, plafonds peints. Le jardin de style à la française qui accompagne le château est composé d'allées d'ifs et de tilleuls. EN VOITURE De Bordeaux ou Toulouse A62, sortie n°2, « Podensac », Cerons-Cadillac par D11 // De Bordeaux-Pont de Pierre rive droite D10, Cadillac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © David Remazeilles / Gironde Tourisme

