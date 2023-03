Visite du jardin et du parc du château de Beauregard Jardin du château de Beauregard Chens-sur-Léman Catégories d’Évènement: Chens-sur-Léman

Haute-Savoie

Visite du jardin et du parc du château de Beauregard Jardin du château de Beauregard, 2 juin 2023, Chens-sur-Léman. Visite du jardin et du parc du château de Beauregard 2 – 4 juin Jardin du château de Beauregard Visite libre du jardin et du parc du château de Beauregard (12-15ème siècle) situé au bord du lac Léman. Jardin du château de Beauregard 270, rue du port, 74140 Chens-sur-Léman, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chens-sur-Léman 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 94 04 07 Parc à l’anglaise (privé) de 25 hectares, situé au bord du lac Léman, planté de chênes, tulipiers de Virginie, cèdres et Wellingtonia. Potager et jardin régulier, formés de parterres de buis et de rosiers tiges, recomposés dans les années 1920. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Eveline de Proyart

Détails Catégories d’Évènement: Chens-sur-Léman, Haute-Savoie Autres Lieu Jardin du château de Beauregard Adresse 270, rue du port, 74140 Chens-sur-Léman, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chens-sur-Léman Departement Haute-Savoie Age max 99 Lieu Ville Jardin du château de Beauregard Chens-sur-Léman

Jardin du château de Beauregard Chens-sur-Léman Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chens-sur-leman/

Visite du jardin et du parc du château de Beauregard Jardin du château de Beauregard 2023-06-02 was last modified: by Visite du jardin et du parc du château de Beauregard Jardin du château de Beauregard Jardin du château de Beauregard 2 juin 2023 Chens-sur-Léman Jardin du château de Beauregard Chens-sur-Léman

Chens-sur-Léman Haute-Savoie