Bal Jardin du château d'Assas, Le Vigan (30), 16 avril 2023. Dimanche 16 avril, 11h00. Gratuit. Le festival Viva Vivant se déroulera les 15 et 16 avril. Au programme des spectacles, des animations dans le village Orizom, des concerts, des conférences gesticulées…et des surprises ! Une restauration et une buvette de qualité. Brunch le dimanche dès 11h. Et pour clôturer l'évènement, le bal avec Bal O'Gadjo. Programme détaillé à venir : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057348284034

