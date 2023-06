L’effet barnum Jardin du centre socioculturel, Place de l’église / Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair – Le Bourg, 14 juillet 2023, Sainte-Marguerite-sur-Duclair - Le Bourg.

L’effet barnum Vendredi 14 juillet, 17h00 Jardin du centre socioculturel, Place de l’église / Sainte-Marguerite-sur-Duclair Gratuit – sans inscription

« L’industrie du bonheur », déjà, ça sonne mal ! Vendre du bien-être, de la confiance en soi : quelle hypocrite entreprise.

Mais comme chez Pièces et Main d’Œuvre, nous sommes des opportu-nistes patentés, on s’est dit qu’on avait le droit à notre part du gâteau ! En une heure montre en main (car le temps c’est de l’argent) nos guides Stéphane et Karine vous livreront la recette de la sérénité́ et du bonheur tant plébiscités dans nos sociétés modernes.

Comédien(ne)s : Séverine DOUARD et Fabien WALTEFAUGLE

Proposé par la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de Jours de fête, en collaboration artistique avec l’Atelier 231, Centre national des arts de la rue et de l’espace public – Sotteville-lès-Rouen

Jardin du centre socioculturel, Place de l’église / Sainte-Marguerite-sur-Duclair Route de Duclair, Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair – Le Bourg 76480 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T17:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00

