Eté culturel 2023 Mercredi 6 septembre, 16h00 Jardin du Centre social Nelson Mandela – Port de Bouc

Dans le cadre de l’été culturel 2023 – DRAC PACA, l’artiste Mélissa Rosingana est en résidence au centre social Nelson Mandela à Port de Bouc (structure culturelle référente : centre d’arts plastiques Fernand Léger)

Poursuivant un travail entamé en 2022, l’artiste mènera des ateliers de création autour du patrimoine naturel local mis en perspective avec l’étude du macrocosme et du microcosme. En créant des éléments de décor pour le jardin partagé au centre social Nelson Mandela, ces ateliers ont permis d’introduire une pédagogie autour des gestes écoresponsables. Les participants enfants et adultes seront invités à réaliser des créations multiples individuelles et collectives, principalement à partir de techniques d’impression végétale et de peinture.

Jardin du Centre social Nelson Mandela – Port de Bouc rue colaccioppe Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 40 05 61 https://www.facebook.com/csmandelaportdebouc Venez directement derrière le Centre social, du côté du jardin et de la cité Jean Jaures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T16:00:00+02:00 – 2023-09-06T17:30:00+02:00

© centre d’arts fernand léger