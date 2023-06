Festival « Contes au jardin » Jardin du Centre de loisirs Meung-sur-Loire, 5 juillet 2023, Meung-sur-Loire.

Meung-sur-Loire,Loiret

14ème édition des lectures au jardin !.

Mercredi 2023-07-05 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-26 17:00:00. EUR.

Jardin du Centre de loisirs

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



14th edition of the readings in the garden!

14ª edición de lecturas en el jardín

14. Ausgabe der Lesungen im Garten!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE