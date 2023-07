Concerts Caravane à Musique Jardin du Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Concerts Caravane à Musique
18 juillet – 8 août, les mardis
Jardin du Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue
Saint-Yrieix-la-Perche

Gratuit

Les concerts de la Caravane à musique :

Mardi 18 juillet – EJ-CE HORO
musique traditionnelle de l'Europe de l'Est

musique traditionnelle de l’Europe de l’Est Mardi 25 juillet – LA MARQUISE chanson française qui groove

chanson française qui groove Mardi 1er août – NAK-H reprises et créations personnelles

reprises et créations personnelles

Mardi 8 août – JOHN A.L SOCIETY
musique folk américaine

Mardi 15 août – BABEL BALOCH
musiques à danser traditionnelles et populaires

Buvette sur place

Jardin du Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue
06 avenue du maréchal de lattre de tassigny, saint-yrieix-la-perche
Saint-Yrieix-la-Perche
87500 Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
0555088877

2023-07-18T19:00:00+02:00 – 2023-07-18T21:00:00+02:00

