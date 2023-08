Projection en plein air « Apaches » de Raphaël Stora Jardin du CCNRB Rennes, 3 septembre 2023, Rennes.

Apaches de Raphaël Stora

Performance chorégraphique éphémère, Apaches est un spin off de la création Wild Cat de Saïdo Lehlouh. Apaches convoque en un même lieu et instant des danseurs, longtemps considérés comme à la marge. Ce projet se décline sous forme participative afin de l’enrichir et le faire vivre avec différents publics.

Le film de Raphaël Stora revient sur la mise-en-œuvre de la performance participative à Rennes en clôture du festival Waterproof en février 2022, où 135 danseuses et danseurs ont été invités à composer une tribu hétéroclite, afin de révéler toute la beauté d’une danse instinctive et spontanée.

En présence du réalisateur et des participant.es, en lien avec Millésime qui se déroulera du 1er au 3 sept. 2023.

Jardin du CCNRB Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne – Collectif FAIR-E, Rue Saint-Melaine, Rennes, France

