Visite libre du jardin du Bois du Puits Jardin du Bois du Puits – botanique et floral Belforêt en Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Visite libre du jardin du Bois du Puits Jardin du Bois du Puits – botanique et floral, 2 juin 2023, Belforêt en Perche. Visite libre du jardin du Bois du Puits 2 – 4 juin Jardin du Bois du Puits – botanique et floral 7€ par personne, gratuit pour les enfants, prix pour groupe de 10/pers 5€/pers. Tout au long d’un parcours à thèmes, le jardin botanique et floral du Bois du Puits offre sur ses 4,5 ha un voyage au cœur des senteurs, des volumes, du temps et de l’espace.

Vous aurez le plaisir de découvrir des arbres, arbustes et vivaces rares dans un cadre verdoyant et reposant.

Anciens pépiniéristes et paysagistes, les propriétaires ont voulu mettre l’accent sur la biodiversité et en ont fait un jardin d’exception.

Plus de 2500 variétés sont présentes et étiquetées avec le nom latin et français. Au grè de la visite vous découvrirez des jardins différents. Un book est à disposition pour la visite ainsi qu’un quiz au jardin est proposé aux enfants. Certains végétaux sont à disposition dans notre pépinière. Jardin du Bois du Puits – botanique et floral Le Bois du Puits, Sérigny, 61130 Belforêt en Perche Belforêt en Perche 61130 Serigny Orne Normandie 06 07 64 18 82 http://www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Jacob Jean-Pierre

Détails Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Jardin du Bois du Puits - botanique et floral Adresse Le Bois du Puits, Sérigny, 61130 Belforêt en Perche Ville Belforêt en Perche Departement Orne Lieu Ville Jardin du Bois du Puits - botanique et floral Belforêt en Perche

Jardin du Bois du Puits - botanique et floral Belforêt en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet en perche/

Visite libre du jardin du Bois du Puits Jardin du Bois du Puits – botanique et floral 2023-06-02 was last modified: by Visite libre du jardin du Bois du Puits Jardin du Bois du Puits – botanique et floral Jardin du Bois du Puits - botanique et floral 2 juin 2023 Belforêt-en-Perche Jardin du Bois du Puits - botanique et floral Belforêt en Perche

Belforêt en Perche Orne