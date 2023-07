Visite libre du jardin jardin du bois du puits Belforêt-en-Perche, 15 septembre 2023, Belforêt-en-Perche.

Visite libre du jardin 15 – 17 septembre jardin du bois du puits 5€, gratuit enfants.

La visite du jardin vous fera découvrir des collections d’arbres, arbustes et

plus particulièrement de chênes.La collection de chênes comporte plus de 80 taxons différents….

Des documents vous permettrons de faire la visite libre avec à la fin de votre parcours un échange avec les propriétaires..

jardin du bois du puits 61130 Belforêt en Perche Belforêt-en-Perche 61130 Sérigny Orne Normandie 06 07 64 18 82 http://www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

jacob jean-pierre