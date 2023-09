A l’ombre de l’îlot boisé du jardin du Barry Jardin du Barry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse A l’ombre de l’îlot boisé du jardin du Barry Jardin du Barry Toulouse, 18 octobre 2023, Toulouse. A l’ombre de l’îlot boisé du jardin du Barry Mercredi 18 octobre, 14h00 Jardin du Barry Sur inscription Situé au cœur du quartier de la Cartoucherie, le jardin du Barry est un petit poumon vert apprécié des Toulousains.

Le temps d’une balade en famille, venez découvrir les trésors de la Nature qui trouve le gîte et le couvert au sein de ce site naturel aux arbres centenaires. Proposée par la Mairie de Toulouse et animée par Mickaël Nicolas, Educateur Nature à Nature En Occitanie Tout public à partir de 6 ans. Gratuit. Sur inscription. Jardin du Barry 1 Rue Ernest Dufer Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/nature-jardin-du-barry »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00
Jardin du Barry
1 Rue Ernest Dufer
Toulouse
Haute-Garonne

