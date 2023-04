Visites guidées du jardin médicinal et botanique Dominique Villars Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie La Tronche Catégories d’évènement: Isère

Visites guidées du jardin médicinal et botanique Dominique Villars Vendredi 2 juin, 10h30, 14h30 Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie Entrée libre Visites guidées gratuites sous inscription, durée 1h30 10h30

14h30 En cas d’annulation merci de nous tenir informés par mail à l’adresse ci-après.

Contacts : Dr Serge Krivobok

Contacts : Dr Serge Krivobok

+33 (0)4 76 63 75 17 | Serge.Krivobok@univ-grenoble-alpes.fr Jardin Dominique Villars, faculté de médecine et de pharmacie 23, avenue Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche, Auvergne-Rhône-Alpes La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le jardin Dominique Villars de l'université Grenoble Alpes réunit près de 250 espèces végétales (la plupart médicinales) réparties en sept zones dans un magnifique parc. Les plantes médicinales sont présentées dans des bacs selon leurs propriétés thérapeutiques ou les pathologies à soigner. Tram B (arrêt Michallon) ; Bus 13 (arrêt Commandant Nal).

2023-06-02T10:30:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00 ©UGA

