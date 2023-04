Visite d’un jardin potager à Perrigny-sur-Armançon Jardin d’Isis Perrigny-sur-Armançon Catégories d’évènement: Perrigny-sur-Armançon

Visite d'un jardin potager à Perrigny-sur-Armançon
2 et 4 juin
Jardin d'Isis
Entrée libre

Découvrez ce jardin entouré de haies, constitué de deux serres tunnel et de plantations de légumes majoritairement.

Jardin d'Isis
4 Grande rue 89390 Perrigny-sur-Armançon
Perrigny-sur-Armançon 89390 Yonne
Bourgogne-Franche-Comté

Jardin entouré de haies, constitué de deux serres tunnel et de plantations de légumes majoritairement, productions possibles à l'échelle d'une personne avec un peu de matériel agricole.

2023-06-02T17:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © Isis Gillot

