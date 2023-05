Visite d’une collection de plus de 2000 variétés d’Iris Jardin d’iris Bubry Catégories d’Évènement: Bubry

Morbihan Visite d’une collection de plus de 2000 variétés d’Iris Jardin d’iris, 2 juin 2023, Bubry. Visite d’une collection de plus de 2000 variétés d’Iris 2 – 4 juin Jardin d’iris Plus de 2000 variétés parmi les meilleures obtentions mondiales et créations personnelles. Jardin d’iris Trévingard, 56130, Bubry, Morbihan, Bretagne Bubry 56310 Morbihan Bretagne 02 97 51 73 20 http://www.jardindiris-bubry.com Une exceptionnelle collection d’iris venus du monde entier, enrichie chaque année des meilleures créations. Plus de 2 000 variétés y sont exposées sur 1 ha. « Pourquoi l’iris ? Aucune autre fleur n’offre cette palette de couleurs, de formes et de parfums et c’est ce qui nous a passionnés ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

