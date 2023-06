Visitez un Jardin d’horticulture et son exposition florale Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Visitez un Jardin d’horticulture et son exposition florale Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims, 16 septembre 2023, Reims. Visitez un Jardin d’horticulture et son exposition florale 16 et 17 septembre Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Entrée libre Visitez le jardin d’horticulture Pierre Schneiter et son exposition florale ‘’Jeux d’assemblage’’ comportant la réalisation de 6 massifs floraux. Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Boulevard Louis Roederer, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 77 72 40 http://www.reims.fr À l’origine intégré au parc de la Patte d’Oie, ce jardin en est séparé en 1841 par le percement du boulevard Roederer. En 1895, Edouard Redont conçoit une cascade et un plan d’eau. En 1924, une roseraie est créée par Jean-Nicolas Forestier. Il sert de jardin-école à la société d’horticulture (dont le siège est un pavillon néoclassique inspiré du petit Trianon de Versailles) avant d’accueillir un zoo dans les années 1950. Depuis 1982, le jardin est aménagé en deux parties « à la Française » (autour du pavillon) et « à l’Anglaise » (autour du plan d’eau). On y trouve un fau de Verzy centenaire classé remarquable. En 2014, il a été labellisé Jardin remarquable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:15:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00 Ville de Reims Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Jardin d'horticulture Pierre Schneiter Adresse Boulevard Louis Roederer, 51100 Reims Ville Reims Departement Marne Lieu Ville Jardin d'horticulture Pierre Schneiter Reims

Jardin d'horticulture Pierre Schneiter Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Visitez un Jardin d’horticulture et son exposition florale Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims 2023-09-16 was last modified: by Visitez un Jardin d’horticulture et son exposition florale Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims Jardin d'horticulture Pierre Schneiter Reims 16 septembre 2023