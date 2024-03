Jardin d’Horticulture de Reims : découverte guidée du jardin, présentation des arbres et exposition Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Reims, samedi 1 juin 2024.

Jardin d’Horticulture de Reims : découverte guidée du jardin, présentation des arbres et exposition Visite de l’exposition florale » Jeux Olympiques « , historique du jardin et présentation de quelques arbres. 1 et 2 juin Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Groupe de 30 à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:15:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:15:00+02:00

Visite de l’exposition florale » Jeux Olympiques « , historique du jardin et présentation de quelques arbres.

Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Boulevard Roederer 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 77 72 40 http://www.reims.fr Jardin de 1,7 ha, séparé en 1841 du parc de la Patte d’Oie par le percement du futur Bd Roederer, ce jardin abrita successivement le jardin école de la Société d’Horticulture et un parc zoologique dans les années 50. Le paysagiste rémois Edouard Redont réalisa la cascade et la pièce d’eau en 1895 et Jean-Claude Nicolas Forestier créa une roseraie en 1924. Le jardin fut réaménagé en 1982 en deux parties «à la Française » et « à l’Anglaise». Il abrite un pavillon néoclassique, siège de la Société d’Horticulture.

On y trouve de nombreux arbres et arbustes de collection dont un exemplaire de «Faux de Verzy» Proche du centre-ville

©DEVReimsCL23