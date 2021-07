Sens Sens Sens, Yonne Jardin d’été Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Jardin d’été Sens, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Sens. Jardin d’été 2021-07-12 – 2021-08-25 Place Drapès Cour de la mairie

Sens Yonne EUR La cour de la mairie de Sens accueille durant les vacances d’été un jardin d’été pour les enfants ! La cour de la mairie de Sens accueille durant les vacances d’été un jardin d’été pour les enfants ! dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Place Drapès Cour de la mairie Ville Sens lieuville 48.19868#3.28301