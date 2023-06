Otim Alpha Jardin d’été Arles, 15 juillet 2022, Arles.

Otim Alpha Samedi 16 juillet 2022, 00h00 Jardin d’été Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sa version électro de musiques de mariage traditionnel Acholi a donné naissance à un nouveau genre : l’Acholitronix. Au coeur d’un pays encore en guerre, les orchestres Larakaraka qui animaient les noces devenaient coûteux pour les jeunes couples : en consciencieux chef de cérémonie, il invente une version électro plus accessible. Sur des tempos augmentés et des textes très personnalisés, ce duo formé par un ancien boxeur devenu musicien et le producteur Leo P-layeng, recrée le son typique des percussions de l’Acholi… Quand l’art, remède à la survie, devient un hymne à l’impérieuse furie de vivre !

Jardin d’été Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/otim-alpha-8443 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T00:00:00+02:00 – 2022-07-16T02:00:00+02:00

2022-07-16T00:00:00+02:00 – 2022-07-16T02:00:00+02:00

festival concert

© DR