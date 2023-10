« Ambiance mexicaine à Escobecques » Jardin d’Escobecques Escobecques, 22 juin 2019, Escobecques.

« Ambiance mexicaine à Escobecques » Samedi 22 juin 2019, 12h30, 19h00 Jardin d’Escobecques Spectacle gratuit ouvert à tous; repas du « cochon grillé » payant et réservé aux Escobecquois

Grande première, accompagnée des Alebrijes mobiles, sous les guirlandes de papel picado, avec les enfants masqués, la traditionnelle fête du village d’Escobecques 2019 se fera Mexicaine en compagnie des musiciens du TIRE-LAINE. Un bal aux sonorités sud-américaines (quartet de 2 heures) se fera en deux parties (12h30 à 13h30 et de 15h30 à 16h30) avant et après le « cochon grillé ». Cette fête marquera le lancement de la nouvelle salle communale et sera suivie de la fête de la musique à 19h à l’Eglise Notre Dame de la Visitation d’Escobecques. L’accès au bal et spectable est libre; le repas champêtre est réservé aux Escobecquois sur inscription en mairie.

Jardin d'Escobecques route d'Ennetières Escobecques Escobecques 59320 Nord Hauts-de-France
mairie@escobecques.fr
0320075202

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-22T12:30:00+02:00 – 2019-06-22T17:00:00+02:00

2019-06-22T19:00:00+02:00 – 2019-06-22T21:00:00+02:00