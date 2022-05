Jardin des Yak’s 18,rue des Alliés 4712 Pétange, 3 juin 2022, Pétange.

Jardin des Yak’s

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à 18, rue des Alliés 4712 Pétange

Nom : Le nom « Jardin des Yak’s » a été donné au jardin à cause d’une très importante collection de plus de 130 variétes différentes de Rhododendron yakushimanum (rhododendrons de petite taille ne dépassant généralement pas un mètre en hauteur). Une large partie du jardin ( Superficie totale : 21,50 ares) a été aménagée pour des plantes de terre de bruyère : rhododendrons (environ 300), azalées (une cinquantaine), pieris (une trentaine de variétés différentes), kalmia latifolia (une quarantaine de variétes différentes), camélias, choysia, enkianthus campanulatus, skimmia japonica (une vingtaine de variétés différentes), daphne (une quinzaine de variétés différentes) etc. Au fond du jardin, une haie de 40m, composée exclusivement d’arbustes non caduques (lauriers, buxus, ilex, euonymus, photinias, trochodendron, elaeagnus, viburnum, etc.) fait un joli écran avec la forêt proche. Parmi les centaines d’arbustes, il faut relever surtout les érables (une trentaine), les cornus kousa et florida (une trentaine), les ilex (une dizaine), les viburnums (une vingtaine), les hamamelis (une quinzaine). Une roseraie (avec des roses gimpantes) et une centaine de roses (souvent des roses anglaises) se situe au milieu du terrain. 2 vastes zones du jardin sont réservées aux vivaces. 1 zone avec des hydrangea paniculata (23) a été aménagée en mars 2018. Le jardin est en floraison durant toutes les saisons, en fonction des variétés des plantes. 5 petits étangs et 8 fontaines sont intégrés. De nombreux bancs permettent aux visiteurs de se reposer. Une bonne soixantaine de pots (avec des hostas) et une dizaine de pots (avec des agapanthus) se trouvent dans la partie proche de la maison. La décoration est variée et originale et a été réalisée par les artistes : Cor de Ree, Roermond (Pays-Bas) Katarzyna Herniczek , Katowice (Pologne) Joachim Schaub, Mauenheim (Allemagne) Judih Gros, Schönenberg (Allemagne) Sandra Geruschkat, Winnweiler (Allemagne) Skulpturenpark Kruft, Niederprüm (Allemagne) Gerst, Friesenheim (Allemagne) Martial Herbst, Beilstein (Allemagne) Elke Becker, Wuppertal (Allemagne) Thomas Hellmuth, Hohenburg (Allemagne) Xavier Dumont, Estréboeuf (France) Denis Augé, Fabrezan (France) Roger Pintens Jr., Schelle (Belgique) Nicole Gios. Herenthout (Belgique) Pascale Martens, Beernem (Belgique) Christien Dutoit, Harelbeke (Belgique). Pratiquement toutes les plantes du jardin sont documentées (avec le nom latin) à l’aide de petites ardoises (de différentes tailles et formes) très décoratives.

Importante collection de plus de 130 variétes différentes de Rhododendron yakushimanum

18,rue des Alliés 4712 Pétange L-4712 Pétange Pétange Pétange Canton Esch-sur-Alzette



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00