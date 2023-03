Visite guidée du jardin des violettes Jardin des violettes, 2 juin 2023, Mahéru.

Visite guidée du jardin des violettes 2 – 4 juin Jardin des violettes 4€, gratuit < 20 ans Jardin des violettes le champ Mêlier, 61380 Mahéru Mahéru 61380 Orne Normandie 06 19 64 51 22 http://www.chambresjardinlesviolettes.fr https://www.facebook.com/francoise.gouffault [{"type": "phone", "value": "06 19 64 51 22"}] Le jardin des violettes s'étend sur 7000m². C'est un jardin à l'anglaise avec un grand potager, quelques animaux de basse cour et une partie paysagère. Le jardin a pris naissance en 2008 avec passion, courage, obstination et un brin de folie … C'était un pré vallonné sans arbre aucun. on a créé des allées, des massifs, des haies, un potager, une mare, un pré pour les animaux, des chemins de ballade et nous avons planté planté planté : arbres, arbustes, haies, vivaces, graminées ... Petit à petit il prend forme et personnalité. Trois parties principales : - le jardin d'ornement autour de la maison - le jardin fruitier à la pointe ouest - le potager un vrai grand potager, légumes avec une serre tunnel. - les animaux vers le bas du jardin, la basse-cour avec les poules, poulets, chèvre naine, poney. -partie paysagère vue sur Moulins la marche, alignement de trognes. En descendant par le chemin, vous atteindrez le pré des moutons, la jolie vue sur Moulins la Marche Pour faire plus ample connaissance avec le jardin vous pouvez allez visiter notre blog http://lejardindesviolettes.over-blog.com/ Bonne balade. stationnement en dehors du jardin sur la petite route facile d'accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Françoise gouffault