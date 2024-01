LA MERVEILLEUSE LEGENDE DES TUILERIES JARDIN DES TUILERIES Paris Catégorie d’Évènement: Paris LA MERVEILLEUSE LEGENDE DES TUILERIES JARDIN DES TUILERIES Paris, 2 mars 2024, Paris. VISITES SPECTACLES – LA MERVEILLEUSE LEGENDE DES TUILERIES Merci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite.Tout commence par la découverte d’un mystérieux herbier dans les caves du Musée du Jeu de Paume… Entre les pages de ce vieux carnet se trouve de nombreuses fleurs séchées, toutes plus rares les unes que les autres, certaines même de variétés totalement oubliées ! Mais à qui appartient-il ? Une date, quelques mots griffonnés, un peu de déduction et le tour est joué ! Ce carnet appartenait au botaniste Alphège Ganis, dont les descendants ont semé mille merveilles aux Tuileries. Suivez les indications d’Alphège Ganis ! En l’écoutant attentivement, qui sait… Peut-être que vous croiserez le fantôme de Charles Perrault, ou vous assisterez au premier vol en ballon à hydrogène, ou bien vous affronterez le brigand Philidor le Balafré !Informations complémentaires :• Durée : 1h45.• Gratuit pour les moins de 08 ans.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 14.00 – 62.00 euros.

