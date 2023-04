Découverte du Rucher du Domaine national du Louvre et des Tuileries Jardin des Tuileries, 3 juin 2023, Paris.

Ruches et Abeilles du Domaine national du Louvre et des Tuileries

Découvrez le monde apicole et rencontrez les abeilles du jardin des Tuileries grâce à l’atelier animé par l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries.

Un atelier de découverte du monde apicole sera animé au jardin des Tuileries par l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries. Grâce à une ruche vitrée, vous pourrez observer la reine et ses ouvrières, découvrir les produits de la ruche (cire, propolis), comprendre le rôle des pollinisateurs, aborder les différentes étapes de la récolte du miel.

Vous apprendrez pourquoi l’exposition du jardin des Tuileries, son implantation en bord de Seine, sa composition végétale constituent un site privilégié pour l’accueil des abeilles.

Jardin des Tuileries Avenue du General Lemonnier 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France http://www.louvre.fr Au cœur de Paris, ce jardin de 22,4 ha forme un quadrilatère entre le Louvre et la place de la Concorde et bordé par la Seine et la rue de Rivoli. Classé Monument historique et inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le jardin des Tuileries raconte près de cinq siècles d’histoire, depuis sa création en 1564 par Catherine de Médicis à l’emplacement de fours de tuiliers. Si sa structure héritée d’André Le Nôtre en fait un jardin « à la française », il témoigne d’incessantes évolutions et de constantes innovations. Les dernières remontent aux années 1990, quand les paysagistes Pascal Cribier et Louis Benech le réhabilitent, dans le cadre de l’opération Grand Louvre. Son patrimoine –147 sculptures, du 17e au 21 siècle –, 3 000 arbres et ses fleurissements toujours renouvelés en font une promenade qui, au détour des allées, dans la fraîcheur des bosquets, réserve bien des surprises. Avec le jardin du Carrousel, qui, entre les bras du Louvre, accueille les statues de Maillol et, du côté de Saint-Germain-l’Auxerrois, les jardins de l’Oratoire, de l’Infante et Raffet, il forme le Domaine national du Louvre et des Tuileries. C’est le Louvre qui assure la gestion et la mise en valeur de ces cinq jardins, grâce à une équipe dédiée de jardiniers d’art.

