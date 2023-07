Les arbres du jardin des Tuileries : un patrimoine vivant Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les arbres du jardin des Tuileries : un patrimoine vivant 16 et 17 septembre Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Gratuit, se présenter au comptoir d’accueil

Créé en 1564 par Catherine de Médicis, le jardin des Tuileries est aujourd’hui riche de près de 3 000 arbres. Ils forment des ensembles structurants (alignements, bosquets), mais comptent aussi des sujets remarquables (arbres isolés ou laissés libres). Quels soins sont prodigués aux sujets jeunes comme aux plus âgés ? Quels choix ont guidé les récentes plantations ? Comment répondre aux défis posés par le réchauffement climatique ? Cette visite-promenade passionnera tous les amateurs de jardins, épris d’histoire et de biodiversité.

Visite-promenade assurée par Anoucha Camus, adjointe de la cheffe du service jardins du musée du Louvre.

Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier Avenue du Général Lemonnier 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France https://www.louvre.fr/departments/jardins-du-carrousel-et-des-tuileries Au cœur de Paris, ce jardin de 22,4 ha est l’un des plus anciens et les plus prestigieux de la capitale. Il est classé Monument historique, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et bénéficie du label Jardin remarquable. Situées sur l’ancien emplacement de fours de tuiliers, les Tuileries racontent près de cinq siècles d’histoire des jardins. Créées par Catherine de Médicis en 1564, elles doivent l’essentiel de leur personnalité à André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV, qui les a recréées en 1664. Mais ce jardin est aussi contemporain : il a été régénéré par Pascal Cribier et Louis Benech dans les années 1990. Magnifiquement entretenu par une équipe dédiée de jardiniers d’art et par des restaurateurs de sculptures, il dépend de la sous-direction des jardins du musée du Louvre. Véritable musée de sculpture en plein air, riche de chefs-d’œuvre allant du 17e siècle à l’art contemporain, le jardin des Tuileries propose aux promeneurs des fleurissements renouvelés chaque année et des ambiances variées. Il ne faut pas hésiter à profiter des cafés et restaurants, des jeux pour enfants – dont les célèbres petits bateaux – et à s’enfoncer dans la fraîcheur de ses bosquets, loin du tumulte de la ville. Métro ligne 1, station « Tuileries » (côté Nord-Est) ou « Concorde » (côté Nord-Ouest)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

© Emmanuelle Héran / musée du Louvre