Visite du Jardin des Trolls

Dimanche 17 septembre, 14h00

Jardin associatif en permaculture avec espaces pédagogiques et ludiques. Entrée gratuite.

Jardin des Trolls
55 rue Madame 77250 Moret-sur-Loing
Moret-Loing-et-Orvanne
Seine-et-Marne
Île-de-France

