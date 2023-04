Le jardin des Traces, vous connaissez? Jardin des Traces Uckange Catégories d’évènement: Moselle

Le jardin des Traces, vous connaissez? Jardin des Traces, 2 juin 2023, Uckange. Le jardin des Traces, vous connaissez? 2 – 4 juin Jardin des Traces Plus de 18 ans : 4€ ; de 12 à 17 ans : 3€; de 4 à 11 ans : 1€; Gratuit pour les moins de 4 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap. Gratuité le dimanche 4 juin. Jardin des Traces 1 rue du Jardin des Traces 57270 Uckange, Moselle, Grand Est Uckange 57270 Moselle Grand Est 03 82 86 55 96 http://www.jardindestraces.fr Implanté sur le site de l’ancienne usine d’agglomération, le Jardin des Traces offre un bel exemple de revalorisation de friche industrielle. C’est un lieu de promenade, mais aussi un lieu de découverte, de culture, de mémoire sur les traces du passé sidérurgique de la Lorraine. Entre coulée fleurie et légèreté des graminées symbolisant les gaz chauds des hauts fourneaux, le visiteur déambule sur un chemin de béton aux formes futuristes qui le conduit aux fontaines et jets d’eau. Son regard croise alors les 4 sculptures vivantes de Pierre Luu, créées spécialement pour le site. Il sera surpris par le mélange de minéral et de végétal, de couleur et de senteur, de bruit et de silence. Insolite – original -dépaysant – découvrez le jardin de l’impossible. © Jardin des Traces Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

