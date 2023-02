stage sport et bien être Jardin des sports Lille Catégories d’Évènement: Lille

Pendant les vacances de février Jardin des sports boulevard de Metz lille Faubourg de Béthune Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:asfblille@outlook.fr »}] L’association Sportive du Faubourg de Béthune vous propose un stage de foot et bien être, pendant les vacances scolaires.

Du 13 au 17 février des ateliers de préventions : nutrition, hygiène de vie, danger des écrans. Du 20 au 24 février : ateliers de football 1 semaine 30€

2 semaines : 50€

Renseignements : asfblille@outlook.fr

