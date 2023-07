Découvrez l’histoire du jardin accompagné par les habitants du quartier Jardin des sources Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Découvrez l’histoire du jardin accompagné par les habitants du quartier Jardin des sources Marmande, 16 septembre 2023, Marmande. Découvrez l’histoire du jardin accompagné par les habitants du quartier Samedi 16 septembre, 14h30 Jardin des sources Gratuit. Entrée libre. Havre de paix et de fraîcheur, dissimulé sous la terrasse du Carrousel, venez vous balader au Jardin des Sources ! Accompagnés par les habitants du quartier, qui ont œuvré pour le mettre en valeur, découvrez l’histoire des lavoirs, des cressonnières, des fleurs… à travers des expositions, des lectures, des contes. Un gazpacho vert au cresson et à l’ortie vous fera profiter pleinement des ressources de ce jardin! Jardin des sources Terrasse du Carrousel, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

