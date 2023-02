Visite découverte du jardin des sittelles Jardin des Sittelles Arzano Catégories d’Évènement: Arzano

Finistère

Visite découverte du jardin des sittelles Jardin des Sittelles, 2 juin 2023, Arzano. Visite découverte du jardin des sittelles 2 – 4 juin Jardin des Sittelles

Entrée : 5 € / la visite est libre et le pique-nique peut se faire sur place.

Rendez-vous aux jardins 2023 Jardin des Sittelles Talascorn, 29300 Arzano Arzano 29300 Finistère Bretagne parking sur place

+33 (0)680886867 Un jardin “à l’anglaise” présentant plus de 4000 variétés présentées dans différents thèmes sur un hectare et demi. Dans un vieux village avec son four à pain, une promenade reposante où vous apprécierez l’harmonie des massifs et la richesse des floraisons. Découverte d’un jardin multipliant les atmosphères (jardin blanc ; jardin de mousses ; bois des charades ; jardin aromatique ; jardin japonais ; chemin creux ; jardin exotique ; four à pain…), des collections de plantes et quelques curieux personnages dissimulés dans la végétation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00 ©j.Le Cagnec

Détails Catégories d’Évènement: Arzano, Finistère Autres Lieu Jardin des Sittelles Adresse Talascorn, 29300 Arzano Ville Arzano lieuville Jardin des Sittelles Arzano Departement Finistère

Jardin des Sittelles Arzano Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzano/

Visite découverte du jardin des sittelles Jardin des Sittelles 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte du jardin des sittelles Jardin des Sittelles Jardin des Sittelles 2 juin 2023 Arzano Jardin des Sittelles Arzano

Arzano Finistère