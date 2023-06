Visite du jardin de Simples Jardin des Simples Beaumont-du-Lac, 25 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Visite du jardin des Simples de l’île de Vassivière. Découverte des plantes cultivée ou non pour tous à l’aide de nos 5 sens.

Usages et précautions pour préserver plantes, milieux et cueilleuses-cueilleurs !

Visite suivi d’une dégustation apéritive élaborée à base de plantes

À partir de 6 ans.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 12:30:00. EUR.

Jardin des Simples Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit the Simples garden on Vassivière island. Discover cultivated and non-cultivated plants for all, using our 5 senses.

Uses and precautions to preserve plants, environments and pickers!

Visit followed by a plant-based aperitif tasting

Ages 6 and up

Visite el jardín de Simples en la isla de Vassivière. Descubra plantas cultivadas y no cultivadas para todos, utilizando los 5 sentidos.

Usos y precauciones para preservar las plantas, los entornos y los recolectores

Visita seguida de una degustación de aperitivos elaborados con plantas

A partir de 6 años

Besuch des Jardin des Simples auf der Ile de Vassivière. Entdeckung von Pflanzen, die für alle angebaut werden oder nicht, mithilfe unserer 5 Sinne.

Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Pflanzen, der Umwelt und der Sammlerinnen und Sammler!

Besuch mit anschließender Verkostung eines Aperitifs auf Pflanzenbasis

Ab 6 Jahren

