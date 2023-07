Atelier enfant « Couleurs végétales » Jardin des Simples Beaumont-du-Lac, 18 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Atelier enfant de création d’encres végétales à partir de plantes du jardin des simples de l’île de Vassivière. À partir de 4 ans, accompagnement obligatoire..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

Jardin des Simples Île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Children?s workshop to create vegetable inks using plants from the Jardin des simples on Vassivière Island. Ages 4 and up, accompaniment required.

Taller infantil de creación de tintas vegetales a partir de plantas del Jardin des simples de la isla de Vassivière. Para niños a partir de 4 años.

Kinderworkshop zur Herstellung von Pflanzentinte aus Pflanzen des Jardin des Simples auf der Île de Vassivière. Ab 4 Jahren, Begleitung erforderlich.

