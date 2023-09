Escapade nature Jardin des senteurs et des couleurs Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Escapade nature Jardin des senteurs et des couleurs Ramonville-Saint-Agne, 4 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Escapade nature Mercredi 4 octobre, 14h00 Jardin des senteurs et des couleurs Une escapade nature est proposéemercredi 4 octobre, de 14h à 17h, au travers des chemins ruraux des coteaux de Ramonville et de Pechbusque, à la recherche de l’Azuré du Serpolet. Du jardin des senteurs et des couleurs, en passant entre coteaux, prairies et forêt, découvrez une mosaïque de paysages sculptés par le temps et les activités de l’Homme, en compagnie de Mickaël Nicolas, éducateur naturaliste à l’association Nature En Occitanie. Inscription obligatoire à ecologie.sante@mairie-ramonville.fr

Ouvert à tou·tes (enfants, à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte).

Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des chaussures de marche, de quoi s’hydrater et des jumelles. Jardin des senteurs et des couleurs 11 chemin de Peyre Escale 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:ecologie.sante@mairie-ramonville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

